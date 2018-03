Governo, La Russa: se Matteo fallisce non c'è un piano B

Roma, 18 mar. - "Non daremo i nostri voti a governi diversi da quelli che abbiamo proposto in campagna elettorale". Lo afferma Ignazio La Russa, di Fratelli d'Italia, in un'intervista a la Stampa, spiegando che, nel caso Matteo Salvini non riesca a formare un governo, "manca ancora un piano B. Nel centrodestra non abbiamo una linea comune su cosa fare se non si riesce a far partire il nostro governo".

"L'unica soluzione per noi possibile - aggiunge - è un governo di scopo che duri 15 giorni per inserire un premio di maggioranza e tornare a votare".