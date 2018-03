Ambasciatore Russia a Ue: agente nervino viene da laboratorio Gb

Roma, 18 mar. - L'ambasciatore russo presso l'Unione europea Vladimir Chizhov ha dichiarato alla Bbc che dietro alla creazione dell'agente nervino usato per avvelenare l'ex spia russa Sergei Skripal a Salisbury non c'è Mosca ma un laboratorio di ricerca britannico.

Parlando all'Andrew Marr Show, Chizov ha spiegato che la Russia "non ha niente a che fare" con l'avvelenamento di Skripal e della figlia Yulia. La Russia, secondo l'ambasciatore, non ha scorte del veleno Novichok a differenza del laboratorio militare di Porton Down a soli 12 chilometri dalla città. "Quando hai un agente nervino, lo testi in laboratorio. E Porton Down, come sappiamo tutti, è la più grande struttura militare nel Regno Unito che gestisce la ricerca sulle armi chimiche. E si trova a sole otto miglia da Salisbury".

Incalzato, poi Chizov ha aggiunto di "escludere che qualsiasi scorta di armi chimiche abbia lasciato la Russia dopo il crollo dell'Unione sovietica ma ci sono stati alcuni specialisti, tra cui scenziati ritenuti oggi responsanbili di aver creato agenti nervini, che sono stati fatti uscire velocemente dalla Russia e risiedono adesso in Gran Bretagna".