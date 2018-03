Veltroni: a certe condizioni e con regia Colle Pd dialoghi con M5S

Roma, 18 mar. - "Se a fine crisi, sotto la regia del Capo dello Stato, emergesse un'ipotesi a certe condizioni programmatiche, adesione chiara all'Europa, politiche sociali, ius soli, qualità e indipendenza dell'esecutivo, il Pd farebbe bene a discuterne". Risponde così Walter Veltroni, in un'intervista sul Corriere della sera, alla domanda se il Pd debba dialogare con il M5S.

Sulle cause della sconfitta del Pd alle elezioni, Veltroni aggiunge poi che "la sinistra non ha colto la tarsformazione della società. E' stata forte quando la società era strutturata e organizzata per classi, con forti elementi unificanti. Nella società liquida la sinistra si è persa. Ha perso la sua caapcità di essere se stessa, di rappresentare, dentro il tempo della precarietà e della coriandolizzazione dell'esperienza umana, il proprio punto di vista. Ha perso quello che la sinistra non può perdere: il rapporto con il popolo. Senza il popolo non può esistere la sinistra".