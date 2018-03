Governo, Meloni: appoggio Salvini ma sia lineare

Roma, 18 mar. - "Chiedo linearità. Se Salvini è deciso a tentare di formare il governo, con il nostro appoggio, non può poi contestualmente rivendicare per il suo parito la presidenza di una delle Camere: è chiaro che la Lega non potrebbe avere il presidente del Senato e il premier, non ha la forza parlamentare per pretenderlo e non rientra nemmeno nel normale equilibrio istituzionale una suddivisione dei ruoli di questo genere. A meno che salvini non accetti, come abbiamo proposto, la candidatura a presidente del Senato, da dove, a maggior ragione, in caso di stallo, avrebbe tutte le carte per tentare di formare un governo di emergenza". Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un'intervista sul Corriere della Sera.

E sul tentativo di formare un governo su punti programmatici, la Meloni così risponde alla domanda su quale forza politica rivolgersi in prima istamza: "per me M5S e Pd pari sono, spesso si sono mossi all'unisono, non guardo di qua o di là e trovo sbagliato fare schemi ora".