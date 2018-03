M.O., Israele attacca "obiettivo militare" Hamas a Gaza

Gaza, 18 mar. - Aerei israeliani hanno attaccato "un obiettivo militare" di Hamas nella Striscia di Gaza nella notte tra sabato e domenica dopo l'esplosione di un ordigno alla frontiera con Israele, lo ha annunciato l'esercito.

"L'organizzazione terroristica Hamas deve rendere conto per tutto quello che accade nella Striscia di Gaza e a partire" da questa e "l'esercito israeliano continuerà ad operare con tutti i mezzi per garantire la sicurezza dei civili israeliani", ha dichiarato l'esercito in una nota.

Secondo fonti palestinesi nell'attacco non ci sono stati feriti.

(fonte afp)