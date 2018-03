Russiagate, Trump: inchiesta non sarebbe mai dovuta iniziare

Roma, 18 mar. - "L'inchiesta di Mueller non sarebbe mai dovuta iniziare, perché non esisteva alcuna collusione e alcun crimine. E' stata basata su attività fraudolente e sun un dossier falso pagato dalla corrotta Hillary e dai Democratici e usato impropriamente nel tribunale Fisa (United States Foreign Intelligence Surveillance Court) per la sorveglianza della mia campagna. CACCIA ALLE STREGHE!". Così il presidente Usa Donald Trump su Twitter dopo il licenziamento dell'ex vicedirettore del Fbi Andrew McCabe, che è stato per un anno oggetto di attacchi da parte dello stesso Trump.

Poco dopo la notizia il presidente Usa aveva twittato: "Andrew McCabe LICENZIATO, un grande giorno per gli uomini e le donne del Fbi che lavorano duramente, un grande giorno per la Democrazia. L'ipocrita James Comey (ex direttore del Fbi, ndr.) era il suo capo e aveva fatto di McCabe il suo ragazzo del coro. Sapeva tutto delle bugie e della corruzione che era al vertice del Fbi".

McCabe ha denunciato di essere stato vittima di una "guerra" dichiarata dall'Amministrazione Trump contro l'Fbi e il consiglio speciale che indaga sulle presunte interferenze russe sulle presidenziali americane.

Annunciando il licenziamento, il Dipartimento alla Giustizia ha sostenuto che un'inchiesta interna ha scoperto che McCabe ha passato informazioni ai media, senza autorizzazione, e non è stato sincero "in diverse occasioni" con l'ispettore generale del dipartimento. "L'Fbi si attende - ha commentato il procuratore generale Jeff Sessions - che tutti i suoi dipendenti aderiscano ai più alti standard di onestà, integrità e responsabilità".