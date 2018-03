Russia al voto, urne aperte da ieri per le presidenziali 2018

Mosca, 18 mar. - Dalle 21 italiane di ieri si sono aperti i seggi a Vladivostok, nel Lontano Oriente russo ma bisognerà aspettare il giro del globo prima che tutta la Russia - il Paese più esteso al mondo e con 11 fusi orari - abbia votato. Alle 6:00 ora italiana, anche i moscoviti hanno iniziato a votare nella tornata delle presidenziali dall'esito più che scontato, cioè Vladimir Putin riconfermato.

I russi vanno alle urne in un contesto internazionale sempre più difficile: dopo il caso dell`ex spia avvelenata, Theresa May ha espulso 23 diplomatici russi, il numero più alto dal 1971, in piena Guerra fredda. Il Cremlino ha risposto con altrettanti diplomatici britannici e lo stop alle attività del British Council.

Ma sulle presidenziali russe, più che la pericolosa tensione con Londra, ha effetto qualcos`altro. Il voto si tiene infatti nel quarto anniversario dell`annessione della Crimea alla Russia, che ha reso il candidato Putin un vincitore a vita.