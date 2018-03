Vazio (Pd): da Orlando parole gravi e sbagliate

Roma, 17 mar. - "Le parole di Orlando sono gravi, sbagliate e denotano scarsa memoria del recente passato". Lo dichiara Franco Vazio, deputato del Partito democratico, in risposta alle parole pronunciate da Andrea Orlando nell'intervento all'assemblea di Sinistra Dem al Nazareno.

"Se Orlando - spiega - si riferisce al fatto che i vecchi rappresentanti della 'ditta' non hanno più potuto disegnare a loro piacimento liste, incarichi di governo e di sottogoverno, a prescindere da merito e competenze, allora ha ragione. Forse pensa al 2013 quando Bersani&Co. formarono le liste dove lui era un primo attore. In quel caso nessuno sapeva se sarebbe stato candidato benché avesse vinto le primarie e doveva accettare in ogni caso davanti a se 4 ignoti paracadutati, scelti dai capi. Come mai in allora Orlando non ebbe nulla da dire a proposito del nepotismo e del clientelismo? Orlando sbaglia perché in questi 5 anni il Pd ha valorizzato un gruppo dirigente e giovani di grandissimo valore. Le parole di Orlando sono gravi perché arrivano solo dopo essersi messo in sicurezza e aver concordato per i suoi posizioni soddisfacenti. Il tempismo delle sue critiche è singolare, sembra quello di chi, dopo aver ottenuto quello che voleva, tenta anche di scaricare le proprie scelte su altri".

"A Orlando e a quanti la pensano come lui auguro buon lavoro, ma li avverto che il Pd ora è ben altro che la vecchia ditta: avrà vita dura se vuole resuscitare i metodi di epoche ormai passate", conclude.