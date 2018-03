Iran, arrestato un alleato dell'ex presidente Ahmadinejad -2

Teheran, 17 mar. - Secondo filmati pubblicati sui social media, Mashaie ha partecipato giovedì scorso a una manifestazione tenuta davanti all'ambasciata del Regno Unito a Teheran per protestare contro l'arresto, avvenuto due giorni prima, di altro ex vicepresidente di Ahmadinejad, Hamid Baghai. Baghai è stato condannato a dicembre a 15 anni di carcere per corruzione.

Citato dall'agenzia Isna, Mehran Abdollahpour, l'avvocato di Mashaie, ha detto che il suo cliente è stato arrestato "mentre lasciava la casa" di Baghai. "Il mio cliente è stato probabilmente arrestato per aver recentemente protestato contro la condanna di Baghai di fronte all'ambasciata britannica", ha aggiunto.