Albania: smantellata rete trafficanti esseri umani verso Usa e.. -2

Tirana, 17 mar. - La polizia sta dando la caccia ad altri 12 sospetti, tra cui due cittadini bulgari. Gli albanesi fatti migrare hanno pagato all'organizzazione criminale quasi 8.000 euro per andare nel Regno Unito, tra 25.000 e 30.000 dollari (tra 20.300 e 24.400 euro) per andare negli Stati Uniti e in Canada. La polizia ha sequestrato numerosi passaporti e documenti falsi. Coinvolte anche delle agenzie di viaggio di Tirana e Alessio (Nord).

"Decine di migranti non sono arrivati a destinazione perchè sono stati abbandonati dai trafficanti in paesi dell'America Latina", ha aggiunto Ardi Veliu.