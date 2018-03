Albania: smantellata rete trafficanti esseri umani verso Usa e Gb

Tirana, 17 mar. - Le autorità albanesi hanno annunciato l'arresto di 39 persone, tra cui quattro agenti di polizia, e lo smantellamento di una vasta organizzazione criminale accusata di aver fatto entrare illegalmente 1.000 albanesi negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito.

"Si tratta di sette gruppi criminali con basi in Albania, Bulgaria, Francia, Spagna, Repubblica Dominicana, Italia, Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti e Canada - ha detto il capo della polizia albanese, Ardi Veliu, in conferenza stampa - questi gruppi criminali, composti da cittadini albanesi e stranieri, hanno mandato illegalmente almeno un migliaio di cittadini albanesi nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada". I traffici sono avvenuti durante il 2017.