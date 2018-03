Rampelli a Brunetta: su seggio in Calabria illazioni inaccettabili

Roma, 17 mar. - "Comprendiamo il legittimo interesse di Brunetta e dei rappresentanti di Forza Italia in Calabria rispetto ai risultati del proprio Partito. A proposito però di chiarezza e trasparenza a cui gli stessi fanno riferimento è singolare che un Partito, benché nostro alleato di coalizione, festeggi prematuramente un seggio assegnato da calcoli non ufficiali, segno d`imprudenza e di inaspettata inesperienza". È quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli, sull'asseghnazione di un seggio in Calabria, 'passato' da Fi a FdI e su cui Brunetta ha già anticipato la chiamata in causa della Giunta delle Elezioni. "Stia tranquillo il collega Brunetta - ribatte Rampelli - che, appena insediato il Parlamento, faremo valere anche noi nella Giunta per le elezioni e anche presso la pubblica opinione calabrese il diritto al nostro consenso".

Soprattutto, rincara Rampelli, "un conto è affidarsi legittimamente alle autorità competenti per chiedere le normali verifiche altro conto sono azioni scomposte che parlano di improvvisi e sospetti salti di voti da un partito a un altro. Illazioni inaccettabili. Quello di Fratelli d`Italia è tutt`altro che un risultato 'miracoloso', da un lato è stato costruito faticosamente con il lavoro di Giorgia Meloni e dei militanti calabresi, dall'altro è frutto della semplice trascrizione dei voti da parte di funzionari e magistrati della Corte d`Appello di Catanzaro".