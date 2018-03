Calenda: basta con sindrome da Asilo Mariuccia, così il Pd muore

Roma, 17 mar. - "Così si muore. Renzi ha sbagliato tutto. Renzi non ha sbagliato nulla. Cuperlo è pericoloso. Martina non ha abiurato abbastanza. Qui siamo nel mezzo di una crisi epocale per l'Occidente, l'Italia e i progressisti. Vediamo di evitare la sindrome da Asilo Mariuccia". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, a proposito dele polemiche interne al Pd seguite anche al confronto di oggi che ha visto al Nazareno discutere lo stesso CAlenda, Cuperlo, Orlando e Martina.

In precedenti tweet, il ministro dello Sviluppo spiegava di aver ascoltato solo la relazione di Cuperlo, "bella e profonda" al di là delle "cose che ci dividono", e non quello di Orlando, che ha suscitato durissime reazioni da parte dei renziani. L'invito di Calenda è a "iniziare a ragionare di futuro, altrimenti si ricomincia con divisioni e personalizzazioni".