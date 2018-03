Bellanova (Pd): ciascuno si prenda sua parte di responsabilità

Roma, 17 mar. - "Il risultato che le elezioni ci consegnano è infinitamente più complesso ed è esercizio di saggezza e di umiltà piuttosto che continuare a individuare in Matteo Renzi l`origine di tutti i mali, assumere, ognuno per il ruolo e la funzione esercitati, la propria parte di corresponsabilità". Così la vice ministro allo Sviluppo, Teresa Bellanova, a proposito di alcune dichiarazioni nel corso dell`iniziativa "Coraggio e passione" svoltasi oggi a Roma, sottolinenado: "Lo dico da persona che in questi anni ha svolto funzioni di governo e che, pur avvertendo la gravità e il dolore della sconfitta, non rinuncia a difendere le scelte compiute in questi anni a partire dal Governo Renzi rivendicandone la giustezza e difendendo i risultati raggiunti. Se un partito è un organismo vivo, lo è anche quando si perde, ed è francamente stucchevole voler distribuire colpe col bilancino del giorno dopo".

A giudizio dell'esponente Pd, "al di là del tempo che si renderà necessario, è difficilmente comprensibile una analisi politica dettata esclusivamente - come a tratti rischia di apparire - da logiche autoreferenziali e autoassolutorie e che si risolve nell`alimentare esclusivamente polemiche interne al nostro Partito e alla nostra comunità. Di balli delle debuttanti ne abbiamo visti fin troppi. Se è vero, come mi auguro, che parte del lavoro che ci aspetta dovrà essere rivolto necessariamente a ricucire relazioni e a rimettere al centro il ruolo propulsore dei circoli, allora forse dobbiamo essere capaci di costruire un nuovo lessico e rifondare un metodo di relazioni interne".