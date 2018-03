Migranti, sei bambini tra i 16 morti nel naufragio in Grecia

Atene, 17 mar. - Ci sono sei bambini tra i 16 migranti morti oggi nel naufragio della loro imbarcazione mentre cercavano di raggiungere la Grecia. Altre tre persone risultano disperse dopo l'incidente avvenuto al largo dell'isola greca di Agathonisi, situata nei pressi della costa turca, mentre due donne e un uomo sono riusciti a raggiungere a nuoto l'isola e a lanciare l'allarme, stando a quanto riferito dalla polizia.

"Non possiamo e non dobbiamo tollerare che le persone e i bambini muoiano nell'Egeo", ha detto il ministro greco per la Migrazione, Dimitris Vitsas. Secondo l'Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) sono 500 le persone morte o disperse nell'Egeo negli ultimi due anni.