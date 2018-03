Damiano: stupisce virulenza degli attacchi a Orlando

Roma, 17 mar. - "C'è un'espressione che si usa nel gioco del biliardo: calma e gesso. Sarebbe utile trasferire questo modo di dire al nostro dibattito politico". Lo dichiara Cesare Damiano, esponente del Partito democratico.

"Stupisce, infatti - continua - il nervosismo e soprattutto la virulenza degli attacchi ad Andrea Orlando per una frase (chiarita dallo stesso) pronunciata nell'assemblea promossa dalla sinistra del Pd. Una analisi articolata e approfondita della grave sconfitta politica che abbiamo subito, che ha caratterizzato il dibattito, dovrebbe essere considerata un valore aggiunto per la nostra discussione e non una provocazione, se crediamo ancora nella libertà di parola. Stiamo dunque calmi perché abbiamo ancora molta strada da fare, ed è tutta in salita", conclude.