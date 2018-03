Magi: mia sfida al Pd non contraddice obiettivi +Europa

Roma, 17 mar. - "La sfida politica, e non personale, che ho proposto al comitato di Radicali Italiani di chiedere al Partito democratico la convocazione di primarie aperte con regole e accessibili, senza cui evidentemente non potrebbe esserci da parte mia alcuna candidatura, non contraddice in alcun modo gli obiettivi della lista +Europa, con cui alle ultime elezioni abbiamo fatto una scelta di campo netta e chiara rispetto allo schieramento nazionalista e antieuropeista". Lo dichiara in una nota Riccardo Magi, segretario di Radicali Italiani e deputato di +Europa.

"Al contrario, questa iniziativa intende rafforzare gli obiettivi di +Europa ponendoli in una prospettiva maggioritaria come da tradizione radicale e soprattutto come necessario dopo lo tsunami elettorale che ha spazzato via l'intero fronte riformatore ed europeista. Non è un caso infatti che il principale punto da porre al Pd per le sue ambizioni di rigenerazione politica sia, a mio avviso, proprio quello di sostenere una riforma uninominale della legge elettorale. Per questo il mio è un atto di profondo rispetto per i quasi 900 mila elettori che il 4 marzo hanno scelto +Europa - un risultato straordinario per una lista lanciata un mese prima del voto - perché significa innanzitutto assumersi la responsabilità di mettere quegli obiettivi, e quindi +Europa, al centro del processo di ricostruzione dell'ampio fronte uscito sconfitto dalle urne. Per farlo non possiamo voltarci dall'altra parte, ma dobbiamo metterci la faccia e guardare al futuro di questo Paese prima ancora che al nostro. Senza un cambiamento radicale del fronte riformatore, senza una sua apertura e ricostruzione rischiamo di restare all'opposizione per lungo tempo. Non ha a che fare col destino di qualcuno ma con quello dell'Europa e dei nostri valori. È questo il senso e il fine della richiesta di convocazione di primarie aperte davvero a tutto il fronte riformatore con coraggio e con fiducia", conclude Magi.