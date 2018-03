Bergamini-Mallegni: solidarietà al capogruppo Brunetta

Roma, 17 mar. - "In questo momento di stallo per il Paese, in cui tutti siamo chiamati a fare la nostra parte per il bene dell'Italia, dispiacciono i toni adottati da alcune importanti testate nazionali per criticare le posizioni, più che legittime, del capogruppo alla Camera Renato Brunetta". Così in una nota congiunta, la deputata e responsabile Comunicazione di Forza Italia Deborah Bergamini, e il senatore Massimo Mallegni.

"Ci sfuggono i motivi di questi attacchi. La critica è una parte essenziale del lavoro che svolge la stampa ma quando si scivola nell'accanimento, questa perde di significato. Esprimiamo piena solidarietà all`amico Renato".