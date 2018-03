Roma, 17 mar. - "Domani ci saranno le elezioni in Russia: la democrazia è sempre democrazia e spero che i russi rieleggano democraticamente uno degli uomini politici più in gamba, e che tutti rispettino questo voto". Lo ha detto il leader della Lega e in pole per la premiership in caso di governo del centrodestra, Matteo Salvini. Ribadendo: "Io al governo lavorerò per togliere la follia delle sanzioni contro la Russia".