Salvini: Di Maio?Ho il telefono qui, rispondo a tutti

Roma, 17 mar. - "Portate pazienza nei prossimi giorni, si capirà poco, qualcuno cambierà idea, quello telefona... Io ho il telefono qui, rispondo a tutti, perchè fa parte del mio lavoro, ma cercherò di far essere il Parlamento operativo il prima possibile, per fare un governo non che duri 5 mesi ma che duri 10 anni per fare tutto quello che c'è bisogna di fare". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un'iniziativa pubblica a Rosarno, in Calabria, commentando l'annuncio di Luigi Di Maio che ha detto che telefonerà tra oggi e domani a tutti i leader politici.