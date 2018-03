Salvini: mai nel governo di tutti per non fare niente

Roma, 17 mar. - "Non farò mai parte di quei classici governi dove ci sono dentro tutti per non fare niente. O riusciamo a passare dalle parole ai fatti o passiamo dalle parole ai fatti". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, in un'iniziativa pubblica a Rosarno in Calabria, dove spiega di "poter tornare da Presidente del Consiglio". Salvini ha spiegato: "Non ho paura di tornare a votare, ma non voglio portare la gente di nuovo...". Dunque "proporremo un programma con i nostri temi, vedremo chi ci sta. Io ce la metto tutta".