Migliore: Cuperlo-Orlando ragionino su sconfitta senza scorciatoie

Roma, 17 mar. - "Chiedo a Cuperlo e Orlando quando arriverà anche per loro il momento di ragionare sulla sconfitta senza prendere la scorciatoia dell`addossare tutte le responsabilità a Renzi". Lo dichiara Gennaro Migliore, della direzione del Partito Democratico.

"Sono anni che questa storia si ripete e la cosa che mi fa più pensare è che sia sempre in nome della sinistra. Per me la sinistra non coincide con il processo a una leadership e una riproposizione di parole d'ordine della socialdemocrazia sconfitta in tutta Europa. Piuttosto - sottolinea - confrontiamo le idee che possano intercettare il consenso del Paese e soprattutto stimolarne la speranza. Se il clima è quello della rivincita nel partito è sicuro che nel Paese sarà solo percepito come una stanca riproposizione di un conflitto interno senza passione. Non interessa a nessuno - conclude - non ci farà fare un passo in avanti".