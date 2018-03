Pd, Covello: no capri espiatori, serve assunzione responsabilità

Roma, 17 mar. - "Le analisi sul voto del 4 marzo dovrebbero essere serie e consapevoli della quota parte che ciascuno porta altrimenti non potremmo definirci classe dirigente. C'è un`Italia divisa che ha premiato al Nord la Lega e al Sud i 5 stelle. Qualcuno può pensare che tutta la colpa sia di Renzi? Forse troppo comodo per qualcuno". Lo dichiara Stefania Covello, esponente del Pd.

"Qualcuno può pensare ad esempio che sul voto del Mezzogiorno non abbia influito anche il giudizio sui governi regionali? Oggi leggiamo da alcuni di questi governatori meridionali affermazioni che lamentano 'solitudine' per il recente passato, quando invece sono stati loro i primi interlocutori dei governi Renzi e Gentiloni. Quegli stessi governatori che per difendere se stessi hanno sempre appoggiato i segretari 'vincenti' (prima Bersani e poi Renzi). E si sono allontanati anni luce dalla gente. Evitiamo quindi semplificazioni ad uso e consumo di un tatticismo superato, inutile, e riflettiamo davvero sulle ragioni di questa sconfitta. C'è una comunità che si aspetta da noi responsabilità anche perché, a sinistra, fuori dal Pd abbiamo visto solo tristi naufragi elettorali", cocnlude Covello.