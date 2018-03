Belgrado, 17 mar. - Il Presidente serbo Aleksandar Vucic ha annunciato oggi la ripresa del dialogo con il suo omologo kosovaro Hashim Thaci per il prossimo 23 marzo a Bruxelles, con l'obiettivo di arrivare a un "compromesso".

"Riprenderò il dialogo con gli albanesi (del Kosovo, ndr) per cercare di risolvere i nostri problemi, anche se non mi fido affatto di loro, come non mi fido più degli intermediari, ma non abbiamo scelta", ha detto Vucic in una conferenza stampa a Belgrado.