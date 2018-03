Giammanco difende Brunetta:diritto critica non è libertà denigrare

Roma, 17 mar. - "Il lecito diritto di critica non può sconfinare nella libertà di attaccare e denigrare in modo gratuito una persona. È questo il trattamento che stanno riservando alcuni organi di stampa al capogruppo di Forza Italia alla Camera, Renato Brunetta, a cui esprimo la mia solidarietà. Così Gabriella Giammanco, eletta al Senato e portavoce azzurra in Sicilia. "Fa specie, poi, che i quotidiani che hanno attivato la suddetta campagna persecutoria nei confronti di Brunetta facciano capo a un editore che ha voluto essere nuovamente eletto in Parlamento nelle fila di Forza Italia..." conclude Giammanco.