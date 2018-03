Roma, 17 mar. - "Gli attacchi violenti e personali a Renato Brunetta sono inaccettabili e appaiono come un maldestro tentativo di indebolire Forza Italia in una fase politica ed istituzionale in cui è, invece, necessario manifestare forza, lucidità e compattezza attorno al Presidente Berlusconi". Lo afferma Simone Baldelli, deputato di Forza Italia e vice presidente della Camera.