Alfieri (Pd): frasi ingenerose non aiutano unità partito

Roma, 17 mar. - "Chi a livello nazionale ha responsabilità nel Partito democratico ha il compito fondamentale di rassicurare la nostra comunità e di creare le basi per la ripartenza, non certo quello di fomentare le polemiche. Frasi ingenerose, come quelle ascoltate oggi, non aiutano a consolidare quello spirito unitario avviato con la direzione nazionale, di cui abbiamo assolutamente bisogno per ripartire anche dai territori". È quanto dichiara Alessandro Alfieri, senatore del Pd, commentando il confronto di oggi al Nazareno.