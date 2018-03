D`Arienzo (Pd): no a restaurazione della 'ditta' del passato

Roma, 17 mar. - "Il confronto interno al Pd evidenzia un certo strabismo". Lo afferma il senatore dem Vincenzo D`Arienzo, che spiega: "Credo sia chiaro a tanti che inseguire un capro espiatorio, fisico o politico, non solo non è utile a motivare, ma serva solo a sviare lo sguardo dai compiti da svolgere". Secondo D`Arienzo, "tra gli obiettivi che dobbiamo perseguire, richiamare il partito del passato, ditta o altro di simile, non solo ha il sapore della restaurazione, ma credo sia affrontare il tema con strabismo, ovvero senza tenere conto che il voto non ci chiede di tornare indietro, ma di prospettare il futuro e generare le prospettive della società che le paure, cavalcate ad arte, per adesso hanno offuscato".

Continua il senatore del Pd: "Non commettiamo l'errore di riflettere con la testa all'indietro. Fare un passo avanti non è uno slogan, è la sintesi che ci spetta fare per comprendere i nuovi bisogni e dare loro voce. Le formule già vissute sono state messe alle corde dalle nuove e attuali esigenze, e recuperarle significherebbe non anticipare e interpretare il cambiamento in atto della società italiana, cosi come plasticamente emerso dal voto".