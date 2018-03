Tullo (Pd) difende iniziativa Cuperlo: abbiamo a cuore sorti Dem

Roma, 17 mar. - "Le dichiarazioni di Vazio insieme ad altre sono autentiche provocazioni ad una iniziativa di riflessione legittima e necessaria". Lo dice Mario Tullo, esponente Pd, difendendo l'iniziativa di oggi al Nazareno.

"Evidentemente io ho partecipato ad un'altra riunione. Questa mattina tantissime persone che hanno a cuore le sorti del Pd - afferma Tullo - si sono ritrovate con i ministri Orlando, Calenda e Martina e con Gianni Cuperlo per riflettere su come ricostruire il nostro Partito è il nostro rapporto con elettori e cittadini. Si è parlato delle difficoltà che la Sinistra in Europa ed in Italia vivono ormai da due decenni. Certo non sono mancate critiche a chi ha guidato il Partito in questi ultimi anni, e stupiscono le parole dell`Onorevole Franco Vazio, dovrebbe sapere adesso che il risultato elettorale non è il 30% di cui ha parlato negli ultimi mesi forse per consolare ed incoraggiare chi avrebbe dovuto fare la campagna elettorale correndo, ma è stato del 18%, cosa deve emergere un: 'bravi continuate cosi?'".