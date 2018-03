Deputati pugliesi Fi: contro Brunetta offese ingiustificate

Roma, 17 mar. - "È inaccettabile che soprattutto in un momento così delicato in cui ciascuno cerca il bene del Paese, difendendo i valori di FI, organi di stampa, per altro di `area`, si lascino andare con evidente cattivo gusto a critiche personali offensive e ingiustificate. Renato Brunetta, lavoratore che non si è mai consesso soste, non merita questo trattamento. Il coraggio delle proprie idee ha dei costi ma quello che gli viene riservato è un prezzo insopportabile e che merita di essere duramente stigmatizzato". Lo affermano, in una nota, Francesco Paolo Sisto, Elvira Savino, Mauro D`Attis, Annaelsa Tartaglione, Vincenza Labriola, deputati pugliesi di Forza Italia.

"Siamo convinti - continuano - che la gente, quella che vive al di fuori dei salotti del livore, saprà distinguere il diritto di critica consentito dall`art. 21 della Costituzione da tali invettive gratuite e di basso profilo. E a noi quello che interessa è l`opinione della gente, non certo - concludono i deputati pugliesi di FI - quella di pochi, ben individuati, `soloni` della carta stampata".