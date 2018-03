Carra (SinistraDem): renziani non vogliono collegialità

Roma, 17 mar. - "Gianni Cuperlo ha voluto un'iniziativa di alto livello dove, con il segretario Martina e i Ministri Orlando e Calenda, si è ragionato in termini unitari della ricostruzione del Pd e dell'intero campo del centrosinistra. Una riflessione tanto più necessaria alla luce del disastroso risultato elettorale ottenuto a conclusione dell'esperienza renziana alla guida del partito. Le reazioni scomposte di esponenti della corrente renziana, dopo l'incontro del Nazareno, confermano il successo dell'iniziativa e la volontà, da parte loro, di non voler perseguire alcuna strada che preveda collegialità nella direzione politica". È quanto dichiara Marco Carra, deputato Pd di SinsitraDem. "Il bisogno e la ricerca di unità sono fortemente voluti dai nostri elettori, ormai stanchi di appartenere ad un partito che non sa far altro che perdere. L'epilogo del renzismo sta avvenendo nel peggiore dei modi, ma questo non fermerà la assoluta discontinuità che si dovrà praticare se vogliamo tornare a vincere. Di leader perdenti - conclude Carra - la sinistra ne ha avuti fin troppi".