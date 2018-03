Roma, 17 mar. - "Pur consapevole che la diffamazione è irreversibile, mi piace dichiarare con serena fermezza che in 35 anni da imprenditori mai abbiamo prodotto fatture non vere". Lo scrive Tiziano Renzi, padre di Matteo, sul suo profilo Facebook. Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori dell'ex premier, sono indagati dalla procura di Firenze per un'ipotesi di emissione di fatture false.