Calderoli: inaccettabile che ex br Balzerani insulti vittime

Roma, 17 mar. - "È inaccettabile che un'ex brigatista, una figura di primo piano come Barbara Balzerani, componente del gruppo dirigente che pianificò, organizzò ed eseguì la strage di via Fani e il sequestro Moro, condanna a morte inclusa, si permetta di pontificare e addirittura di dire testualmente 'C'è una figura, la vittima, che è diventato un mestiere, questa figura stramba per cui la vittima ha il monopolio della parola'. Ma ci rendiamo conto?". Lo afferma Roberto Calderoli, senatore della Lega.

"La sinistra e i centri sociali, che impediscono cortei democratici in campagna elettorale a forze politiche perché accusate a loro dire di essere fasciste, poi danno un megafono ad una criminale che ha le mani sporche di sangue e non dimostra nè pentimento nè rispetto per le famiglie a cui ha tolto un padre o un marito. Basta con questi 'cattivi maestri', basta farli parlare o esibire in pubblico: la sinistra - conclude Calderoli - su questo si sta assumendo una grave responsabilità morale e politica".