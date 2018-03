Civati conferma dimissioni e apre il congresso di Possibile

Roma, 17 mar. - Possibile terrà un congresso per eleggere un nuovo segretario. I delegati degli stati generali di Bologna hanno approvato la richiesta di Pippo Civati, che non ha quindi ritirato - nonostante la richiesta quasi unanime dei delegati - le dimissioni.

"Le questioni trattate oggi hanno bisogno di un percorso congressuale. Non si voterà sulle mie dimissioni, ma sul congresso da fare. Non è una questione personale. Discutiamo di tutte le cose che abbiamo detto, seguendo lo statuto", ha dichiarato Civati nella sua replica alla fine dei lavori. "Mi auguro che ci siano molte candidature. Non risolviamo il dibattito oggi, non sarebbe serio. Facciamo una discussione con uno spirito critico. Questo non è un partito personale", ha concluso il segretario dimissionario.