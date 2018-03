Berlusconi: piena solidarietà a Brunetta, non ci faremo intimidire

Roma, 17 mar. - "Considero gli attacchi giornalistici dei quali è oggetto Forza Italia e in particolare il suo Capogruppo Renato Brunetta ben al di là del legittimo diritto di critica della nostra azione politica. Né Forza Italia né io ci siamo mai fatti intimidire da questo tipo di aggressioni e continueremo a lavorare con la serietà e la serenità di sempre per far uscire il Paese da questa delicata situazione di stallo e assicurare all'Italia un governo stabile, credibile, in grado di porre mano da subito ai gravi problemi del paese secondo i programmi e i progetti con i quali la coalizione di centro-destra ha vinto le elezioni". Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una nota. "Al prof. Brunetta e agli altri dirigenti di F.I. oggetto in questi giorni di aggressioni giornalistiche inaccettabili - aggiunge Berlusconi - va naturalmente la mia personale solidarietà".