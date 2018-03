Siria, forze governative conquistano altre due località a Ghouta -2

Beirut, 17 mar. - Con la conquista di Kafr Batna e Sabqa, il regime siriano ha ripreso il controllo di oltre l'80% dell'ultima roccaforte dei ribelli alle porte della capitale.

Damasco ha lanciato l'offensiva il 18 febbraio scorso, che ha portato alla divisione della Ghouta orientale in tre zone, ognuna delle quali in mano a gruppi ribelli diversi. La zona meridionale, dove si trovano Kafr Batna e Sabqa, è controllata dal gruppo Faylaq al-Rahman che, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, conta circa 8.000 combattenti. Dopo la perdita di Kafr Batna e Sabqa, il gruppo ora controlla solo alcune località: Arbin, la più grande, Zamalka, Hazeh, Ain Tarma e alcuni settori del quartiere di Jobar, a Damasco. E' soprattutto dalla zona Sud della Ghouta che stanno fuggendo i civili. (Segue)