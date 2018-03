Cenni: al Pd giornata di buona politica, non riunione di corrente

Roma, 17 mar. - L'incontro di oggi al Nazareno è stata "una giornata di buona politica e di partecipazione che non corrisponde affatto alla rappresentazione di alcune agenzie". Lo afferma Susanna Cenni, deputata del Pd di Sinistra Dem, che si dice "colpita e stupita delle dichiarazioni di alcuni colleghi, tra l`altro non presenti ai lavori. Consiglio a tutti di ascoltare con attenzione le parole dei dirigenti e dei rappresentanti istituzionali intervenuti, assieme a tanti militanti. Comunicare e commentare solo le agenzie non è mai stata e non è soprattutto in questo momento una pratica utile a favorire il lavoro che ci attende. Dall`incontro piuttosto sono arrivate parole importanti in sintonia con Martina e una grande spinta a lavorare in modo unitario per ricostruire e reimmersione nella società".