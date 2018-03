Spagna, in migliaia in piazza per chiedere pensioni migliori -2

Madrid, 17 mar. - Si tratta della quarta manifestazione di piazza che si tiene in Spagna dallo scorso settembre per sollecitare il governo a rivalutare le pensioni oltre lo 0,25% concesso nel 2016 e 2017, al di sotto del tasso di inflazione (1,2% a fine 2017). Una grande sfida per il governo conservatore di Mariano Rajoy, tradizionalmente sostenuto da un elettorato anziano.

Il principale sindacato spagnolo CCOO ha accusato il governo di "favorire le pensioni private a danno di quelle pubbliche con all'orizzonte la loro liberalizzazione". Da parte sua, il governo ha detto di essere vincolato agli obiettivi di stabilità fiscale dell'Ue e di essere impegnato ad affrontare un aumento sistematico delle spese legate all'invecchiamento della popolazione.