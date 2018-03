Spagna, in migliaia in piazza per chiedere pensioni migliori

Madrid, 17 mar. - Decine di migliaia di persone hanno manifestato oggi in Spagna per chiedere una rivalutazione delle loro pensioni, mentre il sindacati accusa il governo di voler privatizzare il sistema previdenziale.

"Rajoy, ladro, mi rubi la pensione", hanno urlato i manifestanti scesi in piazza a Barcellona e Madrid, sfidando pioggia e neve. "C'è un calo del potere di acquisto delle classi più modeste", ha spiegato alla France presse Emilio Zamora, in pensione da due anni, che ha sfilato mostrando un cartello con su scritto "senza pane non c'è pace".(Segue)