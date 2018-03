Lecce, Bellanova: non si può offendere una città

Milano, 17 mar. - "Ci ripetiamo: il metodo democratico non è questo. La democrazia mette a disposizione forme e luoghi per esercitare il diritto sacrosanto di manifestare nel pieno rispetto di tutti. Quello che non si può fare è offendere una città e i suoi beni comuni, ritenersi arrogantemente nel diritto di violare cose e persone". Lo ha dichiarato il vice ministro allo Sviluppo Economico, Teresa Bellanova, commentando i disordini al corte No-Tap di ieri a Lecce.

"Non sarà danneggiando una città - ha aggiunto - che si riconquistano o si affermano spazi perduti in ingannevoli radicalismi. Qui non si tratta di difendere un`opera che personalmente continuo a ritenere strategica. Piuttosto di registrare come sempre più questa vicenda assuma i contorni di una questione di incolumità e ordine e pubblico".

"Per questo - secondo il vice ministro - è auspicabile che le istituzioni e la politica, tutte e tutti indipendentemente dalle posizioni di ciascuno, affermino con nettezza il loro 'no' dinanzi a momenti come quello che ieri sera ha vissuto Lecce e che dimostrano con chiarezza come si sia dinanzi a una dinamica che va ben oltre l'articolazione del dissenso. Ce lo aspettiamo, come è legittimo, anche da chi una volta nella condizione di governare potrà, come ha più volte affermato, bloccare la realizzazione del gasdotto".

"C'è infine un aspetto da cui non si può prescindere: chi lavora, siano imprese o maestranze, non devono e non possono aver paura di farlo. E` un diritto intoccabile che va salvaguardato, tutelato, difeso", ha concluso Bellanova.