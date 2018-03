Anzaldi: da Orlando parole da denuncia, tafazzismo puro

Roma, 17 mar. - "Ecco la probabile ripartizione degli spazi politici nei tg di stasera: da una parte Di Maio e M5s che propagandano senza contraddittorio una fantomatica vicinanza alle partite Iva, totalmente infondata perchè non hanno mai avanzato neanche una proposta concreta e sostenibile; dall'altra il Pd che dibatte sul presunto nepotismo ai tempi di Renzi, roba da denuncia". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, che dunque non raccoglie l'invito di Gianni Cuperlo a "sotterrare l'ascia di guerra" e continua ad attaccare Andrea Orlando per le parole di oggi all'incontro del Nazareno.

"Le buone intenzionidegli organizzatori, con l'approfondita analisi di Gianni Cuperlo, utilizzate per un surreale processo nientemeno che all'inesistente clientelismo della precedente segretaria. Tafazzismo allo stato puro, se non di peggio", conclude Anzaldi.