Cuperlo ad Anzaldi: così no, per piacere via l'ascia di guerra

Roma, 17 mar. - Gianni Cuperlo replica a Michele Anzaldi, le critiche del deputato renziano ad Andrea Orlando non sono piaciute al leader di Sinistradem. "Così no, per piacere. Lo chiedo davvero, per piacere. Leggo dichiarazioni critiche verso Andrea Orlando e l'incontro svolto oggi al Nazareno".

Spiega Cuperlo: "È stato un seminario che ha provato a scavare sulle cause profonde della sconfitta senza chiedere scomuniche o abiure. Lo abbiamo fatto col segretario reggente, Martina, con i ministri Calenda e Orlando. Voleva essere ciò che è stato: un dibattito serio e responsabile. Nel suo intervento - continua - Orlando non ha rovesciato le colpe su altri, ha fotografato i limiti evidenti di un partito che, soprattutto al Sud, ha smarrito legami con la parte più sofferente. Dopo un risultato simile tutti dobbiamo riflettere e assumerci una quota di responsabilità ma sarebbe saggio sotterrare l'ascia di guerra e rispettarsi anche quando - e capiterà - esprimeremo opinioni o giudizi diversi. Abbiamo perso nel paese. Cerchiamo di non perdere anche in casa".