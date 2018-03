Causin (Fi): solidarietà a Brunetta, sua posizione legittima

Roma, 17 mar. - "Piena e sincera solidarietà a Renato Brunetta per gli attacchi subiti in questi giorni. La critica deve essere continente e mai eccessiva, anche perché la posizione politica assunta dal presidente dei deputati di Forza Italia è pienamente legittimata dalla volontà di evitare la marginalizzazione del movimento azzurro all'interno della coalizione di centrodestra". Lo afferma, in una nota, Andrea Causin, neo senatore di Forza Italia.

"Ho lavorato con Renato Brunetta fianco a fianco apprezzandone le doti umane e politiche. Chi lo attacca gioca a bucare le gomme del centrodestra e di Forza Italia, un gioco squallido contro il Paese", conclude.