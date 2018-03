Orfini prosegue viaggio nei circoli Pd: ripartiamo tra la gente

Roma, 17 mar. - "Continua il nostro viaggio per i circoli del Pd da nord al sud del Paese. Dopo Scafati in provincia di Salerno, e la sezione Mazzini-Trionfale a Roma, oggi ci vediamo ad Orbetello, in Toscana, alle 17. Anche stavolta in diretta streaming. Questa mattina però sono passato al volantinaggio al Tufello. Perché tra un giro e l'altro tornare a casa è sempre bello, e perché, come dico spesso, è bene discutere tra noi, ma stare tra la gente è il modo migliore per ripartire. E va fatto sempre, non solo in campagna elettorale. A dopo!". A scriverlo su Facebook è Matteo Orfini, presidente del Pd.