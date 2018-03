Cirielli (FdI): da Gentiloni ultimo tradimento a Italia, si fermi

Roma, 17 mar. - "Il governo Gentiloni sta per compiere l'ultimo atto di tradimento al popolo italiano con l'esecuzione del trattato di Trattato di Caen, con cui l'Italia regala alla Francia, grazie a un accordo firmato nel 2015 tra dall'allora ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, parte delle nostre acque territoriali e con queste alcuni ricchissimi giacimenti di petrolio scoperti al largo della Sardegna". Lo denuncia, in una nota, Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli di Italia.

"Al presidente del Consiglio Gentiloni, bocciato dal voto degli italiani, chiediamo di bloccare l'esecuzione dell'accordo prima del 25 marzo, evitando così l'ennesimo schiaffo alla nostra Patria", spiega Cirielli.

"Se un esecutivo delegittimato dal voto degli italiani non dovesse accogliere la richiesta di Fratelli di Italia siamo pronti a una mobilitazione senza precedenti che chiami in causa anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che dinnanzi a uno scippo all'Italia non può restare silente", conclude il deputato di Fdi.