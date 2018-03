Polverini (Fi): contro Brunetta aggressioni gratuite, ora basta

Roma, 17 mar. - "Quando il diritto di critica si trasforma in aggressioni gratuite alla dimensione morale della persona offesa e viene superato il limite con espressioni inutilmente denigranti e infamanti allora forse è il caso di fermarsi e riflettere". Lo afferma la deputata Renata Polverini (FI), aggiungendo: "Non è certo attraverso parole e luoghi comuni che si può criticare l'operato di chi in tanti anni ha sempre lavorato e combattuto per un progetto comune, a cominciare da Renato Brunetta testardo capogruppo che ha per 5 anni condotto le battaglie di Forza Italia e del Presidente Berlusconi con una costanza e una caparbietà invidiabili. Continueremo insieme per il futuro in un partito, Forza Italia che si fonda su basi e valori saldi".