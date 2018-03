Mosca, 17 mar. - Nella Goutha orientale, in Siria, "oggi più che mai è necessaria e soprattutto importante" una operazione umanitaria. Lo ha detto il rappresentante ufficiale del Ministero della Difesa della Russia, il generale Igor Konashenkov oggi in un briefing a Mosca. "Il Centro russo per la riconciliazione sta portando avanti un'operazione umanitaria unica e ineguagliata per fornire assistenza alla popolazione della Siria nella Goutha orientale", ha aggiunto l'alto ufficiale.