Milanato (Fi): attacco a Brunetta è attacco a Berlusconi

Roma, 17 mar. - "In un momento così delicato per la vita del Paese, con un post voto complesso e con una maggioranza di governo da costruire con senso di responsabilità, alcuni quotidiani preferiscono sprecare il loro tempo attaccando un importante dirigente di Forza Italia, come Renato Brunetta, e quindi anche Silvio Berlusconi". Lo afferma Lorena Milanato, deputata di Forza Italia.

"Brunetta - prosegue - è sempre stato in prima linea per difendere Forza Italia, i nostri valori, i nostri principi e per far valere la voce del partito anche nei periodi più bui. Proprio per questo il presidente Berlusconi ha voluto la sua conferma alla guida del gruppo per rappresentare il partito alle prossime consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella".

"Basta violenze, basta insulti, i giornalisti si occupino di giornalismo, di raccontare la realtà, senza scadere in irreali narrazioni montate ad arte solo per infangare la reputazione di chi evidentemente è diventato per qualcuno troppo scomodo", conclude.