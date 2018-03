Morani: Di Maio si dissoci da pagina grillina che insulta Pd

Roma, 17 mar. - "Di Maio prenda le distanze dalla pagina grillina in cui vengono diffamati e ricoperti di insulti i rappresentanti del Pd". Lo dichiara Alessia Morani, deputata del Partito democratico.

"Su Facebook - spiega - esiste una pagina chiamata 'Governo M5s 2018'. Ha 186mila partecipanti e pubblica foto false. In una di queste la sottoscritta compare con in mano un cartello con scritte false, volgari e diffamatorie sui vitalizi. Il post è stato commentato con centinaia offese di ogni tipo. Chiedo dunque a Di Maio di prendere immediatamente le distanze da quella pagina e anzi di adoperarsi per favorirne la chiusura. Nel caso in cui non lo facesse sarà difficile non ritenerlo complice o, addirittura, tra gli artefici di una iniziativa che non potrebbe essere più lontana dai toni governativi con cui ama presentarsi", conclude.