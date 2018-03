Siria, Mosca: armi chimiche consegnate con pretesto aiuti umanitari

Mosca, 17 mar. - Si "stanno preparando una serie di provocazioni, con l'esplosione di ordigni esplosivi pieni di sostanze velenose" nella zona sud di deescalation presso la città siriana di Daraa, dove si trovano le cosiddette formazioni dell'Esercito libero siriano. "In futuro, questo fatto verrà usato per accusare le truppe governative di usare armi chimiche". Così il Capo del Dipartimento Operazioni Principali della Stato maggiore delle forze armate della Federazione russa, generale Sergey Rudskoy, in un briefing oggi a Mosca. "I componenti per la produzione di munizioni chimiche sono già stati consegnati, con il pretesto di convogli umanitari di un certo numero di organizzazioni non governative", ha aggiunto.

Daraa è nel sud Est della Siria, vicino alle frontiere con Giordania, Libano e Israele. "Oltre ai componenti delle sostanze velenose, ai militanti sono state date anche delle micce, mimetizzate in pacchetti di sigarette", ha detto.